La Juventus Women è in Champions ma non si vede: niente TV o streaming per la gara con l’Okzhetpes. La gara delle bianconere non sarà trasmessa

Incredibile ma vero: il match valido per il Mini Tournament di Women’s Champions League tra la Juventus Women e le kazake dell’Okzhetpes non sarà trasmesso in TV o streaming.

Qualora le bianconere affrontassero l’Eintracht nella prossima partita potrebbero contare sulla copertura televisiva. Uno smacco per i tifosi che sin qui hanno potuto assistere a soltanto una delle quattro gare stagionali della Juve.

