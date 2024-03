La Juventus Women prova a far tornare il sereno, dopo l’ultimo periodo non semplice sia sul campo che fuori – FOTO

La Juventus Women torna a sorridere: dopo giorni non facili in campo con l’uscita dalla Coppa Italia e fuori dal campo, con l’addio improvviso di coach Montemurro, il gruppo prova a far tornare il sereno con una cena di gruppo.

