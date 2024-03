Gudmundsson ha voluto parlare della sua stagione al Genoa, citando anche qualche voce di calciomercato. Juve attenta

Il giocatore del Genoa Gudmundsson a Sky Sport, ha voluto parlare della sfida contro la Juve: tra campionato e calciomercato…

PAROLE – «Il mio primo gol con la maglia del Genoa è stato contro la Juve, due anni fa a Marassi, ho provato grandi emozioni. E ho segnato anche quest’anno in casa. Dobbiamo ragionare da squadra, è importante fare risultato, non segnare. Domenica non sarà facile ma scendiamo in campo sempre per provare a vincere».

FUTURO INSIEME A KOOPMEINERS ALLA JUVE– «Nel calcio mai dire mai ma non lo so. Non conosco il suo futuro e a dire la verità neanche il mio. Sarebbe comunque bello giocare di nuovo con lui».

