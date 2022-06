I biancocelesti hanno deciso l’obiettivo primarie per il ruolo di estremo difensore in vista della prossima stagione.

Perso a parametro zero Thomas Strakosha che non si è ancora accasato in nessuna squadra, la Lazio ha deciso di scommettere su Marco Carnesecchi dell’Atalanta. Il portiere italiano si è infortunato alla spalla in una delle ultime gare della nazionale Under 21, un problema che lo ha costretto ad operarsi alla spalla con tempi di recupero stimati in 3-4 mesi.

Claudio Lotito

Tutto ciò non scoraggia i biancocelesti che però non offrono abbastanza secondo Sky Sport: i bergamaschi chiedono 15 milioni mentre Lotito ne offre 10, si tratta. Carnesecchi non ha mai giocato con la maglia nerazzurra e non ha mai esordito in Serie A; nelle ultime due stagioni è stato in prestito al Trapani ed alla Cremonese.

