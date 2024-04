I nerazzurri potrebbero acquistare un nuovo difensore centrale in vista della prossima stagione: tanti i nomi accostati.

L’Inter si appresta a vincere il ventesimo Scudetto della sua storia ma i dirigenti pensano già a come migliorare la rosa e renderla ancora più profonda.

La situazione

Il calciomercato è già partito da un pezzo seppur in via non ancora ovviamente ufficiale: diventeranno nerazzurri Taremi e Zielinski mentre con ogni probabilità diranno addio Klaassen, Sensi e Sanchez a fine contratto. Marotta e Ausilio rifletteranno a lungo sulla possibilità di inserire un quinto attaccante in rosa e sulla possibilità di acquistare un difensore centrale che possa giocare al centro della difesa a 3. Al momento in quella posizione ci sono Acerbi e De Vrij che dovrebbero restare ma che non sono più giovanissimi.

Tokumi Minamino Stefan de Vrij

Gli obiettivi

Tuttosport sottolinea che sono finiti nel mirino dell’Inter anche Eric Garcia del Barcellona e Rafa Marin del Real Madrid: si tratta di due giocatori non propriamente al centro del progetto come testimonia il fatto che siano in prestito rispettivamente a Girona ed Alaves. Sono molto giovani, potrebbero non costare cifre esorbitanti e hanno il contratto in scadenza nel 2026: potrebbe essere possibile prenderli in prestito con diritto di riscatto. Questi si sommano ai tantissimi nomi già fatti in precedenza come Buongiorno, Schuurs del Torino, Bijol dell’Udinese e Valentini del Boca Juniors.

L’articolo La lista dei difensori accostati all’Inter si arricchisce di due giocatori di Real Madrid e Barcellona proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG