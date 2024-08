Il centrocampista francese non riesce a trovare una squadra in grado di accontentare le sue esose richieste di stipendio.

Adrien Rabiot dopo aver chiuso il suo ciclo alla Juventus, si trova ora di fronte alla sfida di scegliere la squadra giusta per il prosieguo della sua carriera. Una scelta non semplice, alimentata da desideri personali e condizioni di mercato particolari.

La sua volontà

Il centrocampista è noto per essere un giocatore particolarmente selettivo riguardo le sue scelte di carriera; al momento, tra l’altro, non sembra aver fretta. Tra i suoi desideri c’è quello di mettersi alla prova in Premier League, considerato da molti il campionato più affascinante e competitivo al mondo. Dopo esperienze significative in Francia, con il Paris Saint-Germain, e in Italia, con la Juventus, il francese mira ora a vivere nuove avventure in un contesto calcistico che offre sfide ad altissimo livello ogni settimana.

Un mercato complesso

Nonostante il calciatore sia a parametro zero, ovvero senza un club di appartenenza che richieda un trasferimento a titolo oneroso, le pretese economiche di Rabiot sono tutt’altro che irrilevanti. Stipendi e commissioni varie fanno sì che l’investimento per un’eventuale nuova squadra sia paragonabile a quello per un giocatore sotto contratto. Libero sottolinea che Juventus, Inter e Milan, per diverse ragioni, hanno optato per virare su altri obiettivi, lasciando Rabiot in una sorta di limbo.

Scenari futuri

Nonostante l’estate sia stata trascorsa lontano dai campi di calcio, tra vacanze e riflessioni, Rabiot e il suo entourage sono attivamente alla ricerca della prossima destinazione. Il calciatore è conscio che, per entrare a far parte di un top club europeo, potrebbe essere necessario rivedere al ribasso le proprie pretese economiche; l’Arabia al momento non gli interessa.

