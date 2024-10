Il giornalista Franco Ordine sottolinea tutti gli aspetti della metamorfosi della squadra rossonera. Franco Ordine sul Corriere dello Sport analizza la grande crescita di questo Milan chiedendosi se un calcio così audace possa funzionare anche contro le big. “Fin dal suo primo giorno a casa Milan, Fonseca non ha mai avuto dubbi. Quella frase che sembrava un eccesso di ottimismo («cerchiamo un calcio dominante») sta lentamente venendo alla luce anche se altre conferme sono attese, specie a livello internazionale per capire se questo schieramento può reggere anche all’urto delle armate europee. Martedì a Leverkusen, col Bayer, è l’occasione propizia per rispondere a quest’altro quesito”. Attacco sempre al top “Il gol non è mai stato un problema, nemmeno nelle stagioni di Stefano Pioli. L’anno scorso, il secondo posto dietro l’Inter e la doppia eliminazione prima in Champions e poi in Europa League, fu scandita proprio da identica tendenza: 96, allo scioglimento […]

Leggi l’articolo completo La nuova formula magica di Fonseca: ecco come l’allenatore ha messo in pratica il suo credo, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG