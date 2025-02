La nuova squadra di Calabria non sarà il Bologna, ma la grande rivale rossonera: la verità non detta sul futuro dell’ex Milan

La nuova squadra di Calabria non sarà il Bologna, ma la grande rivale rossonera: la verità sul futuro dell’ex capitano del Milan.

La partenza di Davide Calabria dal Milan, dopo diciotto anni di dedizione, segna un punto di svolta nella carriera del giocatore, aprendo nuove strade e generando speculazioni su dove il suo talento possa brillare successivamente. Dopo un trasferimento al Bologna, giunto in seguito ad una lite che ha scosso l’atmosfera rossonera, Calabria si trova ad un bivio: rimanere a Bologna o esplorare orizzonti nuovi, tra cui potenzialmente una grande italiana o un’avventura all’estero. Domande simili potrebbero riguardare anche il futuro di Theo dopo l’ultima indiscrezione: due big preparano le grandi manovre per averlo, e in agenda sarebbe già fissato un incontro decisivo.

L’epilogo milanese di Calabria

La lite con Sergio Conceicao ha rappresentato il climax di una serie di eventi che hanno allontanato Davide Calabria dal Milan, club a cui ha dedicato quasi due decenni della sua vita. La mancanza di trattative per il rinnovo del contratto, insieme all’arrivo di nuovi giocatori in squadra e alla perdita della fascia da capitano, hanno evidenziato una rottura tra il giocatore e la dirigenza, culminata con il trasferimento al Bologna. Questa mossa, seppur temporanea, sottolinea la fine di un’era per Calabria a Milanello. Il passaggio al Bologna apre un capitolo temporaneo nella carriera di Calabria, che ora ha l’opportunità di dimostrare il suo valore in una squadra che sta esibendo buone prestazioni in campionato. La sfida immediata per il terzino sarà quella di guadagnarsi un posto da titolare, con l’obbiettivo di convincere il Bologna a rinnovare il suo contratto al termine della stagione. Sul suo futuro però emergono nuove e clamorose rivelazioni, pronte a spiazzare i tifosi rossoneri.

La verità non detta su Calabria e sul suo futuro: sì alla grande rivale

La permanenza di Calabria in rossoblu non è assicurata, poiché il giocatore potrebbe decidere di esplorare altre opzioni, compresa la possibilità di un trasferimento all’estero, opzione già considerata in passato. Nell’orizzonte di Calabria – scrive Milanlive.it – si profila la possibilità di unirsi a una grande del calcio italiano. La Roma, in particolare, ha mostrato un interesse verso il giocatore e, con l’avvicinarsi del termine del suo contratto con il Bologna, le speculazioni intorno a un suo possibile trasferimento nella capitale si intensificano. Il processo decisionale a Roma, con l’arrivo di una nuova figura tecnica che lavorerà a stretto contatto con la proprietà per definire le linee future della squadra, potrebbe giocare un ruolo chiave nel determinare l’approdo o meno di Calabria.

