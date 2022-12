Riparte la Premier League e l’Arsenal può contare sulla maggiore freschezza dei suoi nazionali, che hanno giocato meno rispetto a quelli delle inseguitrici

Con il Boxing Day riparte la Premier League, che vivrà giorni fitti d’impegni. Riprende così la caccia alla capolista Arsenal, i cui giocatori hanno complessivamente accumulato 1200 minuti al mondiale, suddivisi tra Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli (Brasile), Takehiro Tomiyasu (Giappone), Granit Xhaka (Svizzera), William Saliba (Francia), Matt Turner (Stati Uniti), Aaron Ramsdale, Ben White, e Bukayo Saka (Inghilterra) e Thomas Partey (Ghana).

I Gunners non sono la squadra più “affaticata”. Hanno conteggi decisamente superiori il Manchester City (4572), il Tottenham (3600), il Manchester United (3587), il Chelsea (3303), il Liverpool (1790), il Brighton (1542) e il Fulham (1332). Sono 7 club: per i londinesi è davvero un’opportunità da sfruttare, in questo strano anno condizionato dal Mondiale.

