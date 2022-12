Gli auguri dei nostri ragazzi 🥰 Buon Natale! 💫

Best wishes from our lads 🤗 Merry Christmas! 🎄

(1/4) #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/9AFETHkMAb

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 25, 2022