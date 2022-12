Lo scorso mercato di gennaio la Juve chiuse il colpo Vlahovic. Come è andato quell’affare ad un anno di distanza

La sessione di mercato di gennaio si apre il 2 e finirà il 31. Quali saranno le squadre che si muoveranno facendo le mosse più importanti? Nell’attesa dello start, ricordiamo chi fu l’acquisto da copertina dello scorso inverno: Dusan Vlahovic. La Juventus ha anticipato a gennaio la mossa prevista per l’estate. 81 i milioni spesi e una resa immediata che non ha spostato di molto la situazione, nonostante sia in campionato che in Champions League l’ex viola riuscisse ad andare in rete già all’esordio.

Prodezze che hanno fatto sognare il popolo bianconero, oggi un po’ disincantato a proposito del serbo, che né in quel girone di ritorno né nell’andata di quest’anno ha fatto la differenza. E se adesso ci fosse la tentazione di andare ad ascoltare le offerte di altri club capaci di altrettanta spesa Si parla del Bayern e di proposte da 100 milioni: la Juve potrebbe anche scegliere che Dusan rifaccia un’altra volta le valigie…

