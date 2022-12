La situazione tra l’esterno danese Maehle, la Juventus e le pretese dell’Atalanta da un punto di vista economico

Ciò che filtra tra la Juventus e l’esterno dell’Atalanta Joakim Maehle è una situazione che potrebbe sì sbloccarsi, ma è attorniata da tutta una serie di fattori che non permettono ai bianconeri di fare qualche affondo in più sul giocatore.

Andiamo per gradi. L’Atalanta non vorrebbe privarsi di un calciatore che nelle ultime giornate di campionato è stato tra i migliori, con un prezzo del cartellino che equivale a 15 milioni di euro. La Juventus si è fatta notevolmente avanti vista la necessità di avere un giocatore sulla fascia tanto veloce quanto abile sotto il piano della qualità. Nonostante ciò, i bianconeri (attualmente) non possono permettersi di spendere determinate cifre senza prima incassare (e la situazione extracalcio che l’ha coinvolta non aiuta).

Tutto potrebbe ribaltarsi nel caso la Juve stessa dovesse cedere qualche esubero in più, raggiungendo (sulla carta) le pretese orobiche da un punto di vista economico. L’Atalanta si tutela per un giocatore che ha investito tanto, ma si prospetta una trattativa molto intensa da entrambe le parti.

L’articolo Maehle, la Juventus non ha (per ora) i 15 milioni richiesti dall’Atalanta proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG