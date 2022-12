La lotta tra Napoli e Milan per il titolo di campione d’inverno: i rossoneri devono fare en plein di vittorie, sperando in tre sconfitte azzurri

Il Napoli ha 41 punti, il Milan 33 e mancano solo 4 giornate alla chiusura del girone d’andata. I giochi sono già fatti e – per quanto platonico – il titolo di campione d’inverno è già saldamente nelle mani di Spalletti?

Proviamo a ipotizzare come si potrebbe verificare un clamoroso ribaltone. Condizione prima e necessaria è che i rossoneri facciano bottino pieno nelle gare in programma. Solo che ci sono 3 trasferte (Salernitana, Lecce e Lazio a chiudere) e l’unico impegno casalingo è un insidioso Milan-Roma. A prescindere dagli avversari, conquistare 12 punti su 12 vorrebbe dire tantissimo per una squadra che deve il suo distacco dal Napoli proprio dagli impegni lontano da Milano: 7 punti su 8 sono maturati nei viaggi. Anche il Napoli ha 3 trasferte: Inter, Sampdoria e Salernitana. In mezzo, il big-match con la Juventus. Per farsi scavalcare, deve perdere 3 volte. Per essere raggiunto non deve mai vincere o farlo solo una volta e raccogliere un altro punto in 3 gare. Difficile, ai limiti dell’impossibile, ne sapremo di più già il 4 gennaio, con un Inter-Napoli che dirà moltissimo.

