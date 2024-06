Il giornalista Ivan Zazzaroni sostiene che il nuovo format della Champions League possa condizionare il campionato.

Ivan Zazzaroni a TMW Radio ha mostrato di avere le idee chiare sull’andamento del prossimo campionato di Serie A. “Oggi hai 8 squadre che faranno le coppe, avranno maggiori risorse da sfruttare e sono le prime 7-8 del campionato. Ci sarà un impoverimento ulteriore delle piccole-medie, che non potranno accedere alle coppe, avranno meno risorse. Si allargherà il gap, il buco tra le top e le altre, e quindi avremo un campionato orribile, vedremo partite angoscianti. Se le vedremo, alcune sono noiose, i giovani non ce la fanno a vedere certe partite. Era il concetto della Superlega, l’hanno fatto con la Super Champions. Il prossimo anno vedremo il livello delle italiane nelle coppe: La preoccupazione ora è anche per chi trasmette le partite in Serie A. Ci sarà qualche problemino per Dazn quando l’anno prossimo ci saranno 5-6 partite a settimana orribili”.

Thiago Motta

Il futuro del Bologna

“Per il Bologna sarà una zavorra la Champions ma anche un’attenuante, Italiano non dovrà fare miracoli. Gli si chiederà di rimanere magari in Europa. Me ne hanno parlato bene di Italiano, che è molto bravo e intelligente in campo”.

Il prossimo allenatore della Juventus

“Thiago Motta-Juve? Sta chiedendo la luna come giocatori. Giuntoli mi ha detto che non ha ancora firmato e ci sono ancora alcune cose che deve chiarire e penso che Giuntoli andrà lì per parlarci. Motta vuole incidere molto sulle scelte della squadra e la Juve non ha tutte queste risorse. Ma ha le idee chiare e vuole andare alla Juve per vincere e cambierà molto nella squadra. L’Inter al momento è la più competitiva, ha messo due pezzi in più, non ha venduto nulla, rimane favorita”.

L’articolo La previsione di Zazzaroni: “Ci sarà ancora più spaccatura in Serie A, l’Inter resta la favorita” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG