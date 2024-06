Il jolly difensivo dell’Inter Matteo Darmian ha elogiato i suoi due allenatori attuali.

Il Corriere della Sera ha intervistato Matteo Darmian che ha parlato sia di Inter che di Italia; ecco le sue dichiarazioni. “Il rapporto di noi giocatori con Inzaghi fondamentale e vale per tutta l’Inter: con lui ognuno si sente parte di un progetto importante, anche chi gioca meno. È un grande allenatore e una grande persona”.

Le specialità di Inzaghi e Spalletti

“Inzaghi, anche nei momenti di maggior pressione, riesce a tranquillizzarti: stempera la tensione con una battuta. Spalletti è maniacale sul campo e pretende molto”.

Calciatori dell’Inter e Inzaghi

Se si è sentito sottovalutato nel corso della sua carriera

“No, ho sempre fatto la mia parte, cercando di essere me stesso. E penso che questa sia la cosa più bella, che ti venga cioè riconosciuto qualcosa per quello che sei”.

L’importanza della cultura del lavoro

“È un po’ merito anche dei miei genitori che mi hanno trasmesso valori importanti, come il sacrificio. E quando sono entrato da ragazzino nel Milan è stata una scuola di vita, non solo di calcio. Impari a stare in gruppo, a rispettare le regole, i compagni, gli allenatori. Cresci come persona”.

L’influenza del blocco Inter in nazionale

“È importante perché rende più semplici le cose a livello tattico. Come è importante il blocco italiano nell’Inter per trasmettere i valori del club a chi arriva”.

