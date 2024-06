Il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello si è complimentato col collega Marotta e delineato le prossime mosse del club.

Alessandro Antonello ha parlato a Radio Serie A dell’Inter sia a livello societario che a livello sportivo; di seguito le sue dichiarazioni. “E’ stato un momento di cambiamento, ma all’insegna della stabilità e della continuità. Oaktree ha dato fiducia a me e al nuovo presidente, Beppe Marotta, a cui non posso che fare da collega le congratulazioni. E’ prestigioso diventare presidente dell’Inter dopo una carriera lungimirante e piena di successi nel mondo del calcio. Ora non resta che sfumare questo periodo di transizione e concentrarci subito sulla prossima stagione e sugli obiettivi da fissare, insieme a quelli a medio-lungo termine. Ora daremo anche un’accelerata sullo stadio“.

Verso una nuova stagione

“La stagione si è appena conclusa nel migliore dei modi, con la conquista dello scudetto della seconda stella, con grandi celebrazioni da parte di tutti i tifosi interisti. Sono le basi da cui partire per la prossima stagione, tenendo conto che ci sono delle avversarie che proveranno a portarci via la leadership. In ogni caso, iniziamo questo nuovo anno con tanta energia, tanto entusiasmo e responsabilità per quello che abbiamo fatto e quello che vogliamo fare”.

I prossimi obiettivi

“Un sogno? Quello di ripetersi in campionato, poi c’è sempre il sogno europeo sfumato a Istanbul. Dobbiamo ambire sempre ai massimi risultati“.

