Il Bologna ritorna alla vittoria dopo un periodo difficile e la rete di Arnautovic regala la prima gioia a Thiago Motta. Un passo per ripartire dopo i fischi e le prestazioni recenti. L’allenatore sta trovando la sua quadratura e ha atteso la rete dell’austriaco.

Un gol su rigore per sbloccare la partita e indirizzarla a favore dei rossoblù. Una vittoria importante in uno scontro diretto per la salvezza. Tre punti d’oro e la prima firma di Arnautovic con Thiago Motta in panchina può essere il primo mattone per ritrovare la serenità e il sorriso nell’ambiente.

