Lazio-Roma è terminata 1-0 ma in realtà non sta finendo più per le tante polemiche annesse. Ne scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera in un articolo intitolato «Il derby di Sarri e Mou. Dove è finito il fair play?»:

«Parlare di fair play nel calcio italiano spedisce chi lo fa nella categoria dei “buonisti”, come se non essere cattivi fosse un difetto. La Procura della Figc si dovrà occupare del terzo tempo del derby romano, cioè di tutto quello che è successo dopo il fischio finale dell’arbitro Massa che, durante la partita aveva già espulso Ibanez (con esultanza di Milinkovic che mulina le braccia verso il pubblico come se avesse segnato un gol) e, insieme, il preparatore atletico laziale Ianni e il preparatore dei portieri giallorosso Nuno Santos, dopo una rissa nata da un malinteso: Pedro non aveva buttato fuori il pallone per far soccorrere un giocatore a terra»

