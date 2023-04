La risposta della Prorecco, squadra di pallanuoto, alle dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo l’ultima vittoria della Lazio

Dopo la vittoria della Lazio in casa dello Spezia, Sarri aveva dichiarato: «Cosa chiederei a Lotito? Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come la Pro Recco in pallanuoto».

Non si è fatta attendere la risposta della squadra di pallanuoto tramite il proprio profilo Instagram: «Caro Maurizio, sei rimasto indietro di 10 anni: di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu. P.S. E comunque ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo».

L’articolo La Prorecco punge Sarri: «Abbiamo meno giocatori e in Europa…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG