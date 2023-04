Le parole di Claudio Palomba, prefetto di Napoli, sulla festa scudetto che si terrà in città tra pochi mesi

Claudio Palomba, prefetto di Napoli, ha parlato a Il Mattino.

PAROLE – «Il tavolo con i tifosi in Prefettura previsto per oggi non ci sarà. Per adesso la linea di contatto con loro, emersa giovedì a Roma in sede di Comitato nazionale per la sicurezza, viene garantita dalla Questura, da un lato, e dalla Società Calcio Napoli dall’altro. Il dialogo continuerà anche oggi. Ho sentito il presidente De Laurentiis, mi ha confermato che anche loro stanno avendo contatti. Abbiamo approntato un piano capace di fronteggiare la situazione. Le ordinanze saranno emesse ad horas. Per il resto, confermo che nella data del quattro di giugno saranno una decina al massimo le “piazze” interessate dalle celebrazioni. Posso solo dire che, in via precauzionale, si è deciso di rafforzare le misure di sicurezza personale del presidente».

