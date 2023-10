Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha commentato il pareggio ottenuto a San Siro contro il Bologna: il Milan può sorpassare

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha analizzato il pareggio di San Siro contro il Bologna. Il Milan può effettuare il sorpasso.

TANTE GARE – «Non è la stanchezza, dopo il 2-2 è stato un monologo e abbiamo creato tantissimo, ricordo l’occasione con Sanchez e una deviazione di Lautaro con deviazione che altrimenti sarebbe andata probabilmente in gol. Abbiamo avuto una reazione e tante situazioni, una volta che vai sul 2-0 non devono riaprirla, se la riaprono devono farlo per un eurogol e non per una disattenzione come quella sul 2-1. Sanchez per Thuram? E’ stata una scelta tecnica. Il nostro umore deve impattare su di noi, siamo padroni del nostro destino e pensiamo a noi. Lautaro era stato bravissimo sul gol, sull’angolo dovevamo fare meglio tutti. E’ giusto che i ragazzi vadano in Nazionale, poi dovremo prepararci bene perché avremo una serie di partite ravvicinate molto importanti».

