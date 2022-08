L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha un po’ indispettito quando è uscito dal campo a gara praticamente conclusa.

Victor Osimhen è stato sostituito sul risultato di 3-0 per la sua squadra ma al momento dell’uscita dal campo non pareva felicissimo: il nigeriano spiega così il suo atteggiamento ai microfoni di DAZN. “Sono orgoglioso di come tutta la squadra ha interpretato la partita dal primo all’ultimo minuto”.

stadio Diego Armando Maradona

“Kvara? È un giocatore che può dare tanto e aiutarci a vincere la partita, continueremo a lavorare per migliorare ancora di più l’intesa. Non mi sono arrabbiato per il cambio, volevo solo motivare ancora di più la squadra. Obiettivo stagionale? Tutti i giocatori, da chi va in campo a quelli in panchina, cercheremo di dare il massimo per questa stagione. Ci sono tante sfide per far capire dove può arrivare questo Napoli“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG