Il tecnico lusitano ha grandissimi meriti nella rinascita dei rossoneri: molti notano il cambio di modulo ma questa non è l’unica novità. Se ripensiamo a soli 7 giorni fa, ricorderemo come il Milan stava vivendo una vigilia molto agitata in attesa del derby della Madonnina. L’atmosfera era tinta di preoccupazione: un avvio di stagione lontano dalle aspettative e il crescente sussurrare di un possibile avvicendamento in panchina pendeva sulla testa di mister Fonseca come una spada di Damocle. Incredibilmente, in meno di una settimana, la situazione ha preso una piega quasi inimmaginabile: il Milan si trova ora nelle zone alte della classifica, vanta il miglior attacco del torneo e una difesa che ha incassato un solo goal nelle ultime 3 partite. La mossa vincente sotto gli occhi di tutti L’impatto delle modifiche fatte da Paulo Fonseca alla vigilia del derby si è fatto sentire con decisione. Sebbene la squadra non […]

