Ieri è stata una giornata molto importante e ricca di appuntamenti di mercato per i giallorossi.

Giovedì 23 giugno il general manager della Roma Tiago Pinto ha svolto diversi incontri di mercato a Milano: i principali sono fondamentalmente due, uno col Tottenham e uno con l’agente di Nicolò Zaniolo.

Josè Mourinho

Il portoghese insieme a Claudio Vigorelli ha deciso di attendere la fine della sessione estiva per iniziare le negoziazioni per il rinnovo dell’ex Inter che ha il contratto in scadenza nel 2024. In seguito il dirigente ha parlato con Fabio Paratici che chiedeva informazioni proprio su Zaniolo; secondo Sky Sport i due potrebbero aver toccato anche l’argomento Joe Rodon, difensore degli Spurs che piace a Mourinho. Infine Pinto ha definito col Milan il riscatto di Alessandro Florenzi da parte dei rossoneri.

