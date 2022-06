Il centrocampista è tornato alla Juventus dopo la fine del prestito e ora è ambito da due squadre che si stanno scontrando a suon di milioni.

Il Torino vorrebbe comprare dalla Juventus il centrocampista Rolando Mandragora che ha giocato in granata nell’ultima stagione e mezzo; tuttavia il riscatto era pattuito a 14 milioni, cifra che il club di Cairo non vuole pagare.

Il Torino ha offerto 8 milioni ma si è inserita nella trattativa la Fiorentina con una proposta leggermente più alta che sembra aver convinto la Juventus; lo riporta Sky Sport. Mandragora dal 2016 ad oggi ha collezionato solamente una presenza in bianconero ed è stato quasi sempre in prestito in altre squadre. La Fiorentina lo vorrebbe come sostituto di Lucas Torreira che non è stato riscattato.

