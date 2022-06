Ci sono tante squadre sull’esterno del Genoa che può giocare su entrambe le fasce.

Oltre a Inter, Atalanta e Sassuolo, su Andrea Cambiaso si è aggiunta anche la Juventus. L’Inter la settimana scorsa ha parlato direttamente col suo procuratore nonostante avesse praticamente chiuso per l’esterno del Cagliari Raoul Bellanova; ai nerazzurri interessa dallo scorso gennaio ma al momento in quel ruolo sono coperti.

Arrivabene Nedved

Il club milanese potrebbe pensarci seriamente in caso di qualche cessione sugli esterni o per la prossima stagione quando il contratto del genoano scadrà. Nel frattempo però la concorrenza non dorme; Sky Sport ha pizzicato qualche dirigente juventino a colloquio con il direttore generale del Genoa Johannes Spors per parlare del laterale classe 2000.

