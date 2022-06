I giallorossi sono alla ricerca dell’accordo coi neroverdi ma c’è ancora troppa distanza tra le parti.

Josè Mourinho ha individuato in Davide Frattesi del Sassuolo il prossimo obiettivo per il suo centrocampo: le due squadre trattano da giorni ma la forbice tra domanda e offerta è ancora larga. Il Messaggero riporta che la Roma offre 25 milioni mentre i neroverdi ne chiedono 32; a far sperare nella buona riuscita dell’operazione ci sono i contatti continui tra le parti ed il pranzo avvenuto tra Tiago Pinto ed il procuratore del centrocampista.

Josè Mourinho

Per Frattesi si tratterebbe di un ritorno, essendo cresciuto nel settore giovanile giallorosso; la Roma infatti è agevolata rispetto alla concorrenza perché le spetta il 30% della vendita. Quindi nel caso i capitolini lo acquistino pagheranno il 30% in meno; Mourinho lo vorrebbe per l’inizio del ritiro, la volontà del giocatore è quella di andare alla Roma.

