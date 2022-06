I bianconeri cercano di accontentare la volontà di Adrien Rabiot ed iniziano pensare alle alternative.

Sono molti i nomi di mercato che circolano attorno alla Juventus e dopo le dichiarazioni di Adrien Rabiot che chiedeva la cessione sono aumentati i nomi dei centrocampisti accostati. I bianconeri vorrebbero cederlo per una ventina di milioni ma lui ha rifiutato l’offerta del Newcastle, si dice che ci stia pensando il Paris Saint Germain ed in questo caso si tratterebbe di un ritorno.

In caso di cessione del francese la Juventus potrebbe pensare a Fabian Ruiz che ha un contratto in scadenza nel 2023 col Napoli che però lo valuta 30 milioni, troppi per i bianconeri. Si aspetta intanto la risposta di Paul Pogba che secondo SportMediaset potrebbe diventare ufficiale ai primi di luglio.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG