Si discute del possibile scambio tra Juventus e Paris Saint Germain tra Kean e Paredes, da sistemare le valutazioni dei giocatori.

La Juventus si muove attivamente sul mercato, Kean è in lista d’uscita e lo scambio con Paredes può essere una delle chiavi giuste con il Paris Saint Germain. Il PSG apprezza il giocatore per via delle 17 reti di due anni fa, convinto che è il calciatore in quel di Parigi possa esprimere il massimo potenziale. L’attaccante bianconero, quest’anno non ha vissuto una stagione felice, pochi gol, tantissime panchine e spesso anche non schierato nemmeno a partita in corso.

Moise Kean

Paredes a Parigi non è più ben visto, non è considerato un titolare e alla Juventus come regista di centrocampo a tre farebbe molto comodo. L’argentino ha già giocato alla Roma in passato poi la parentesi russa e infine al Paris Saint Germain. Il contratto non è da poco, servirà un lavoro sia sull’ingaggio e su quanto riguarda le valutazione dei due giocatori, l’argentino ha quasi 6 anni in più del nazionale italiano.

