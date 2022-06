Frabotta passa al Lecce, mentre Pjaca si avvicina alla Salernitana, discussioni tra Juventus e Torino per Mandragora.

Primi colpi in uscita della Juventus, dopo Israel allo Sporting Lisbona per 1 milioni più 45% della futura rivendita, in pratica una comproprietà mascherata. Frabotta dopo i vari infortuni della scorsa sfortunata stagione al Verona, riparte da Lecce in prestito con diritto di riscatto con controriscatto a favore dei bianconeri.

Pjaca si avvicina alla Salernitana, Nicola lo vuole, il giocatore può arrivare a titolo definitivo per qualche milione di euro, si tratta per arrivare ad una felice conclusione di trattativa. Pjaca va ora in scadenza di contratto. Mandragora è tra Fiorentina e Torino, i viola hanno già un accordo con la Juventus mentre il Torino solo con il giocatore, la destinazione preferita del mediano è da Juric ma servirà l’accordo con la Juventus che non appare per nulla facile.

