Non sarà semplice per i rossoneri arrivare al centrocampista del Lille per via della tanta concorrenza.

Il Milan resta in vantaggio per Renato Sanches del Lille forte anche della volontà del giocatore e di un interesse che va avanti ormai da mesi; tuttavia su di lui ci sono anche il Paris Saint Germain e come riporta Le Parisien anche la Juventus.

Paolo Maldini

Al club parigino tra l’altro il portoghese troverebbe il suo ex allenatore Christophe Galtier; i rossoneri restano sereni consci però che bisognerà accelerare ora. Come in ogni trattativa si pensa anche all’ipotesi peggiore e quindi ad un piano B che, secondo la Gazzetta dello Sport, corrisponde a Hamed Junior Traorè del Sassuolo. È in uscita Samu Castillejo.

