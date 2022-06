Per la trattativa riguardante Paulo Dybala ed i nerazzurri la stampa italiana offre opinioni discordanti molto diverse tra loro.

L’Inter per beneficiare del decreto crescita ha dovuto dare priorità a Romelu Lukaku: l’affare col belga deve essere chiuso entro il 30 giugno per così da rientrare nelle agevolazioni fiscali. Per forza di cose quindi i nerazzurri hanno tralasciato un minimo la questione Paulo Dybala: non arrivano novità al riguardo infatti.

Romelu Lukaku

Sky Sport ritiene che le parti restino in contatto continuo ma che Marotta e Ausilio non possano affondare il colpo prima di diverse cessioni nel reparto offensivo. Oltre che spazio numerico serve anche “spazio” nel monte ingaggi appesantito dai contratti dei cileni ormai fuori dal progetto e fra poco anche da quello del belga.

