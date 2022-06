Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha il contratto in scadenza ma continua a dimostrare grande attaccamento ai colori azzurri.

BBC Africa ha intervistato Kalidou Koulibaly che rilascia dichiarazioni molto indicative sul suo futuro prossimo. “Avremmo potuto fare di più in campionato, perché giocavamo per la vittoria del campionato, ma poi non siamo riusciti a prendere i punti necessari. Ci è dispiaciuto per i nostri tifosi, ma dobbiamo essere felici perché saremo in Champions League. Perderemo alcuni giocatori che arrivano in scadenza di contratto”.

Aurelio De Laurentiis

“Vedremo quello che succederà, ma il fatto di dover giocare la Champions ci permetterà di farci trovare pronti. Ci saranno dei cambiamenti, ma sono sicuro che il Napoli farà di tutto per lottare ancora per lo scudetto. I tifosi apprezzano me, io apprezzo loro e se in campo do tutto, è per questa gente che mi dà tanto amore. Se giochi per il Napoli, giochi per un piccolo Paese e questo non lo devi scordare. Loro amano il calcio, il loro club e i loro colori. E poi, quando sei in campo e li senti tutti urlare il tuo nome, è qualcosa di stupendo. Posso dire che qui sono cresciuto. Poi qui sono nati i miei figli, quindi posso dire di avere un legame molto particolare con la gente di Napoli. C’è qualcosa di speciale“.

