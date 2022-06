I nerazzurri hanno compiuto un vero e proprio miracolo assicurandosi il prestito dell’attaccante belga.

Inter e Chelsea hanno raggiunto l’accordo per il ritorno a Milano di Romelu Lukaku: il Corriere dello Sport chiarisce tutte le cifre dell’affare. L’avvocato del belga, Sébastien Ledure, era nella sede dell’Inter qualche giorno fa a testimonianza del fatto che la trattativa fosse nel vivo.

Sede Inter

L’attaccante torna in nerazzurro per un anno per 8 milioni più 5 milioni di bonus legati tutti a trofei che eventualmente vincerà la squadra di Simone Inzaghi. Per quanto riguarda lo stipendio, Lukaku guadagnerà circa 8,5 netti più bonus, cifra molto vicina al suo ingaggio interista; a Londra guadagnava 12 più 3 di bonus. L’Inter riuscirà a chiudere l’affare entro il 30 giugno e quindi beneficerà del decreto crescita per quel che riguarda il lordo annuale da pagare al belga.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG