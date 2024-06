Il centrocampista nerazzurro continua a confermare di avere un ottimo rapporto con il goal ma per la società è pressoché incedibile.

Davide Frattesi è stato ancora una volta decisivo anche se in nazionale parte spesso titolare a differenza di quanto è accaduto nella sua prima stagione all’Inter.

Il rendimento

L’ex Sassuolo è stato l’acquisto più oneroso della scorsa sessione estiva dei nerazzurri: il costo totale dell’operazione superava i 35 milioni di euro. Va da sé che ci si aspettava che fosse titolare ma in realtà Inzaghi non ha voluto toccare la mediana titolare formata dal trio delle meraviglie Barella-Calhanglu-Mkhitaryan. I risultati gli hanno dato ragione ma Frattesi le sue 42 presenze stagionali comunque è riuscito a collezionarle: poche le gare disputate dal primo minuto ma il bottino è tutt’altro che negativo. Il centrocampista ha realizzato 8 goal e 5 assist; l’anno prossimo ci sarà anche Zielinski ma l’armeno avrà un anno in più, senza dimenticare che anche le gare da giocare saranno molte di più.

Davide Frattesi

Il richiamo dell’ex

Dopo la rete di ieri in nazionale il suo nome è tornato alla ribalta: l’Inter non pensa minimamente di privarsene anche se in questo momento storico non si può considerare nessun giocatore incedibile. Secondo Tuttosport la Roma vorrebbe ricomprarlo (dal 2014 al 2017 è stato nel settore giovanile giallorosso) ma per far vacillare Marotta e Ausilio servono più di 45 milioni di euro; molto difficile che i Friedkin accettino di pagare cifre simili.

L’articolo La Roma non ha mai dimenticato Frattesi, ecco la cifra che potrebbe far vacillare l’Inter proviene da Notizie Inter.

