I nerazzurri, come tantissimi altri club, hanno prestato diversi calciatori in giro per il mondo: manca poco per conoscere il loro futuro.

Dal 12 al 14 giugno si aprirà la finestra utile per esercitare i riscatti dei giocatori ceduti in prestito, nei 3 giorni successivi invece ci sarà spazio all’esercizio degli eventuali contro-riscatti. L’Inter può racimolare un bel gruzzoletto qualora venissero riscattati i diversi giovani ceduti a titolo temporaneo la scorsa estate.

Il ritorno

Sky Sport fa il punto caso per caso partendo dalla situazione di Joaquin Correa: il riscatto da parte del Marsiglia non è scattato automaticamente come inizialmente previsto a causa della mancata qualificazione del club francese in Champions League. Al Marsiglia rimane il diritto di riscatto per una somma concordata di 13 milioni di euro ma appare molto difficile che venga esercitato perché il Tucu ha realizzato 0 goal e 0 assist in una stagione intera; i nerazzurri dovranno trovargli un’altra destinazione.

Lucien Agoume

Gli ex Primavera

Per quanto riguarda i giocatori in prestito all’estero, l’attenzione si sposta su Lucien Agoumé, passato a gennaio al Siviglia, e su Ionut Andrei Radu, trasferitosi al Bournemouth. Il primo ha un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro dopo 13 presenze tra Liga e Copa del Rey, mentre per l’estremo difensore sembrano non esserci prospettive di riscatto sempre per 8 milioni. Lo Standard Liegi vanta il diritto di riscatto per Zinho Vanheusden a 7 milioni di euro; la stessa situazione vale anche per la Sampdoria per Sebastiano Esposito anche se in questo caso sembra difficile che i blucerchiati decidano di comprare l’attaccante di Castellammare di Stabia. In bilico invece Filip Stankovic: gli stessi liguri possono acquistare per 5 milioni di euro colui che è stato il portiere titolare nell’ultima stagione. Infine, il Cagliari ha la possibilità di acquistare Gaetano Oristanio versando 4 milioni di euro all’Inter. Ancora pochi giorni e sarà tutto chiaro.

