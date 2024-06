I nerazzurri molto probabilmente non riscatteranno Emil Audero e sono quindi alla ricerca di un nuovo portiere.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà in un video sul suo canale YouTube ha fatto il punto sugli obiettivi di mercato dell’Inter per la porta. “L’Inter un portiere lo vuole prendere, si vuole preparare per un ricambio generazionale per il post-Sommer. La selezione ora è tra tre nomi e tra questi ce n’è uno che non ho mai cavalcato, ovvero quello di Okoye: non è stato mai trattato dall’Inter, non è un obiettivo, non ci saranno margini perché lo sia. Per Bento l’Inter ha provato a chiudere quest’operazione ma non c’erano i margini: quando ha provato ad avvicinarsi c’è stata una corsa al rialzo. Non togliamolo dai radar perché il suo desiderio sarebbe quello di andare all’Inter, l’accordo con lui c’è ma bisogna trovarlo col club: è una vicenda che può avere sviluppi”.

Bento Krepski

L’occasione

“Il nome che resiste con possibilità che possono aumentare è quello di Josep Martinez: lui ambisce al salto di qualità e scade nel 2025, gli hanno proposto più volte il rinnovo ma non ha aderito. La sua valutazione è importante, tra i 12 e i 15 milioni: l’Inter per ora non ha mosso passi ufficiali col Genoa, si è informata col suo agente e ha cercato di capire la fattibilità dell’operazione, sa del gradimento del giocatore. L’Inter vuole provare a mettere una contropartita che sia di pari valore o poco meno per abbattere il cash. Aspettiamoci che si possa entrare presto nel vivo a meno che i brasiliani non capiscano che Bento vuole andare e quindi non giocare più al rialzo”.

L’articolo Vice-Sommer: in ribasso le piste Okoye e Bento, segnali molto importanti da Josep Martinez proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG