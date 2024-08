I giallorossi sono alla ricerca di un centrocampista e l’ex Sassuolo farebbe al caso loro: l’interista è inoltre scontento del minutaggio concessogli.

La Roma sembra aver posto il proprio interesse su Davide Frattesi, centrocampista attualmente in forza all’Inter ma con un passato importante nelle fila del Sassuolo; lo riporta La Repubblica. L’Intento dei giallorossi è chiaro: rafforzare il centrocampo a disposizione di Daniele De Rossi, inserendo un tassello che possa garantire dinamismo e qualità.

L’idea dei giallorossi

Nonostante le evidenti difficoltà nell’operazione, legate soprattutto alla valutazione elevata del giocatore, fissata attorno ai 35 milioni di euro, la Roma non si tira indietro e cerca di trovare una formula che possa soddisfare le richieste dell’Inter. In questo scenario, si sta considerando la possibilità di uno scambio che vedrebbe il passaggio di Bryan Cristante ai nerazzurri, arricchito da un conguaglio economico, per portare Frattesi a Trigoria.

Daniele De Rossi

L’operazione tra innovazione e ostacoli

La CEO della Roma, Lina Souloukou, e l’agente di Frattesi, Giuseppe Riso, sono i protagonisti principali di questa intricata trattativa; Riso è l’agente anche di Cristante. Nonostante il centrocampista non sia considerato una pedina inamovibile nello scacchiere di Simone Inzaghi, il suo buon avvio di stagione con la maglia dell’Inter potrebbe complicare le cose. Dal canto loro, i romanisti vedono in Frattesi il profilo ideale per dare nuovo slancio alla squadra, rendendo l’operazione uno dei punti focali della loro strategia di mercato.

