I nerazzurri giocano un brutto primo tempo ma hanno il merito di restare in partita e reagire alla grande conquistando una vittoria importantissima.

La Roma inizia fortissimo col destro a giro di El Shaarawy deviato in corner da Sommer con un gran volo plastico. L’Inter prende abbastanza rapidamente le misure del pressing forsennato dei capitolini e reagisce col destro di Barella che finisce in calcio d’angolo dopo la deviazione di un giallorosso. Al 17’ l’Inter passa in vantaggio con un gran colpo di testa di Acerbi che batte Rui Patricio sul secondo palo; l’arbitro Guida conferma la rete dopo un on-field review per presunto fuorigioco attivo di Thuram. Al 28’ la Roma pareggia con l’incornata di Mancini; dorme la difesa nerazzurra nell’occasione. A fine primo tempo ci prova Dybala di destro con palla che termina alta ma al 45’ la Roma completa la rimonta col mancino di El Shaarawy che beffa Sommer; si va al riposo sul 2-1.

Francesco Acerbi

Al 48’ i nerazzurri riprendono gli avversari: in seguito ad una punizione battuta rapida meno Darmian crossa basso per Thuram che trafigge Rui Patricio. 8 minuti dopo c’è addirittura la contro rimonta degli ospiti: Mkhitaryan crossa per Thuram che genera l’autorete di Angelino, 2-3 per l’Inter. Poco dopo Pavard colpisce la base del palo con un gran destro di collo-esterno; dall’altra parte Lukaku si divora il 3-3 non riuscendo a dribblare un superbo Sommer in uscita bassa. La Roma non molla ma Baldanzi calcia sull’esterno della rete; il forcing giallorosso non premia ed anzi genera il definitivo 4-2 di Bastoni in contropiede.

L’articolo La Roma sollecita, l’Inter risponde sontuosamente ed espugna l’Olimpico proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG