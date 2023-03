Il presidente del Senato Ignazio La Russa invita ad usare il pugno duro verso gli ultras nel calcio italiano: le sue parole

Ignazio La Russa, a Gr Parlamento, ha così parlato degli ultras nel calcio italiano.

LE PAROLE – «Credo che abbia ragione De Laurentiis che ha detto che la Meloni deve fare come la Tatcher. Quello che non hanno fatto gli altri governi dobbiamo saperlo fare in questa fase italiana e cioè pugno duro con chi trasforma lo sport più bello del mondo in un’occasione per dare sfogo a istinti beduini».

