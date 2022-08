Il club granata vuole piazzare un ultimo grande colpo nel reparto offensivo per infiammare la piazza.

La Salernitana dopo aver puntellato la rosa con gli acquisti, tra gli altri, di Candreva, Vilhena e Bonazzoli, vuole realizzare una grande operazione in attacco. Secondo Sky sport i campani al momento stanno provando a prendere Michy Batshuayi del Chelsea.

Il nazionale belga non rientra nel progetto dei londinesi con cui ha un contratto fino a giugno 2023; il giocatore per ora fa richieste di ingaggio troppo alte per la squadra di Iervolino ma non ha chiuso la porta al trasferimento. L’attaccante non ha fatto bene a Londra e neanche in prestito al Crystal Palace ma si è rilanciato prepotentemente in Turchia con la maglia del Besiktas. Per la Salernitana le alternative sono Piatek dell’Hertha Berlino e Dovbyk del Dnipro.

