Niente cessione per Milinkovic Savic, anzi ora la Lazio medita per il rinnovo per tenere il serbo in biancoceleste.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, non sarebbero arrivate offerte per il Sergente. Lo stesso Manchetser United interessato a inizio mercato al giocatore ha poi virato su Casemiro. Il Psg sta valutando Fabian Ruiz e al momento anche il Real Madrid sarebbe lontano dai radar di Formello per presentare un’offerta che possa soddisfare le richieste di Lotito. Il patron dunque medita il rinnovo per il centrocampista per cautelarsi anche in vista del Mondiale dove lui sarà uno dei protagonisti.

