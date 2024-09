Alvaro Morata era a un passo dall’accettare un”offerta milionaria ma, all’ultimo minuto, ha prevalso il cuore e scelto il Milan. Alvaro Morata è stato il grande acquisto della campagna acquisti estiva rossonera. L’ex attaccante della Juve è arrivato all’ombra della Madonnina per soli 13 milioni di euro ( il valore della clausola rescissoria che lo legava all’Atletico Madrid ). Fin dalla sua prima apparizione in maglia rossonera, il 17 agosto al debutto con il Torino, è subito entrato nei cuori dei tifosi del Milan. Il gol con cui ha dato avvio alla rimonta contro i granata è stato il miglior biglietto da visita per cementificare il connubio con la piazza. Matteo Moretto ha svelato un retroscena di mercato che renderà ancora più speciale lo spagnolo agli occhi della tifoseria. Morata: il degno erede di Giroud L’addio di Giroud ha obbligato il Milan a muoversi con cura sul mercato, alla ricerca […]

