I nerazzurri avranno notato sicuramente i miglioramenti del più piccolo dei fratelli Esposito. In questo avvio di stagione 2024/25, il calcio italiano si sta accendendo grazie alle prestazioni di un giovane attaccante che sta attirando su di sé gli sguardi di appassionati e addetti ai lavori. Francesco Pio Esposito, classe 2005, si sta imponendo come una delle realtà più interessanti del panorama calcistico nazionale, tanto con lo Spezia nell’ambito dei campionati di club quanto con la maglia della Nazionale Under 21, dove sta dimostrando di avere qualcosa in più rispetto ai coetanei. La sua crescita esponenziale non sta passando inosservata, e già si prospetta per lui un futuro ricco di soddisfazioni. Una stella in ascesa Dopo aver concluso l’ultima stagione con 3 goal, Esposito ha già eguagliato questo bottino in sole 5 partite all’inizio del nuovo campionato con lo Spezia. Ma è con la maglia dell’Under 21 che il giovane […]

