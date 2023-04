La Serie A festeggia il gol di Lukaku: «ROMELUUUUUUUU». Tifosi Juve inviperiti per la reazione dell’account social

L’account social della Lega Serie A esulta per il primo gol di Romelu Lukaku in Empoli-Inter in maniera apparentemente molto, forse troppo, entusiasta.

ROMELUUUUUUUUUUUUUUU LUKAKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU — Lega Serie A (@SerieA) April 23, 2023

Inferociti i tifosi della Juventus che rispondono inviperiti commentando il tweet: dopo la grazia di Gravina per loro è troppo.

