L’allenatore Giovanni Galeone si lascia andare alle previsioni per la vincitrice dello Scudetto dopo sole due giornate.

Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato Giovanni Galeone che ha parlato della sua favorita per la vittoria finale della Serie A. “A oggi posso dire che il Napoli vincerà lo scudetto. È l’unica squadra che ho visto, per adesso, insieme alla Cremonese che pratica un bel calcio. Gli azzurri giocano divinamente bene, mettiamo da parte le scaramanzie del caso: io dico titolo alla squadra di Luciano Spalletti. Il tecnico ha fatto un lavoro stupendo. De Laurentiis, tanto criticato, non spendendo tanti soldi ha fatto una squadra esagerata. Avevo solo un dubbio: Zielinski“.

Viktor Osimhen

“Invece sta giocando benissimo, gioca in verticale, per innescare bene con Osimhen e Kvara è l’ideale. Zielinski lo conosco dai tempi dell’Udinese e lo vedevo come un fenomeno, non capivo come Guidolin non lo facesse giocare. Non vedo tanti ostacoli per il Napoli per vincere lo scudetto. La Juve? Se Max arriva quarto fa già il miracolo, la Roma la vedo più attrezzata. I bianconeri possono arrivare anche quinti. La qualità del gioco della Juve è poca, ieri ho fatto fatica a vedere la partita contro la Sampdoria. Gioco noioso, il Napoli invece gioca per fare gol, il Napoli gioca bene, non c’è niente da fare, a me piace quel tipo di calcio lì, provate a contare i passaggi sbagliati del Napoli, sono pochissimi. Lobotka? Non sbaglia un passaggio, ma anche Anguissa si inserisce bene. Insomma il Napoli ha un centrocampo superlativo”.

