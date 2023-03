Milan, il momento difficile della squadra di Pioli e possibili soluzioni per tornare alla vittoria ma soprattutto al gol.

La situazione offensiva del Milan sta attraversando un periodo di difficoltà a causa di diversi fattori. In primo luogo, la mancanza di gol di Leao, Origi e Rebic, che stanno avendo difficoltà a trovare la via della rete. Inoltre, il ritorno dall’infortunio di Ibrahimovic ha richiesto del tempo per recuperare la forma migliore.

Un altro problema riguarda la mancanza di contributo offensivo da parte del centrocampo, con solamente quattro centrocampisti su sei che sono riusciti a segnare, per un totale di sei gol. Questo sta mettendo a dura prova la capacità della squadra di segnare e vincere partite.

Per risolvere questi problemi, il tecnico Pioli potrebbe valutare la possibilità di adottare un 4-2-3-1, con un centrocampista che gioca al posto del trequartista. In questo modo, si potrebbe aumentare la presenza in zona gol dei centrocampisti e aiutare la squadra a tornare alla vittoria.

