Il calciomercato è alle sue battute iniziali ma i dirigenti nerazzurri sono già pieni di lavoro.

Nonostante i ricavi a tre cifre derivanti dalla Champions League l’Inter non può permettersi grossi investimenti sul mercato: il saldo finale deve essere 0 o addirittura positivo. Simone Inzaghi ha avanzato richieste bene precise, come riporta La Repubblica: vuole profili che siano o siano stati già in Serie A.

Steven Zhang

Ecco spiegato perché diventano obiettivi Carlos Augusto e Adam Marusic in caso di cessione rispettivamente di Gosens e Dumfries. Anche Kalidou Koulibaly, ex capitano del Napoli, rispecchia questi parametri. I dirigenti lavoreranno poi al rinnovo di De Vrij ed al riscatto di Acerbi dalla Lazio; prima di ogni colpo in entrata ci sarà bisogno di una cessione remunerativa, a meno che la società non cambi idea.

