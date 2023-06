Le parole del CT della Nazionale Roberto Mancini su quella che è stata la sconfitta dell’Inter contro il City in Champions League

Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC su quella che è stata la finale di Champions League City–Inter.

LE PAROLE – «I tifosi dell’Inter erano dispiaciuti per via della finale di Champions League: mi sembra abbastanza normale, perdere una partita di questo tipo, immeritatamente, non è semplice. Mi sembra però che stiano abbastanza bene».

L’articolo Mancini su City-Inter: «I nerazzurri meritavano di vincere» proviene da Inter News 24.

