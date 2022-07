Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è molto contento della gara disputata dai suoi contro il Lione.

L’Inter ha pareggiato 2-2 col Lione ed Inzaghi ha commentato così ad InterTv: “Buonissimo test contro un’ottima squadra che sapevamo fosse più avanti di noi: ho visto le cose che cercavo. La squadra è stata bene in campo entrambi i tempi: nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni ma abbiamo giocato contro una squadra in condizione e con grande qualità”.

Paulo Dybala-Nicolo’ Barella

“Ho avuto grandissime risposte. Fare nomi non mi va, però ho visto lo spirito che cercavo, la condizione sta crescendo: sapevamo di questi test impegnativi come lo sarà quello di sabato prossimo ma è quello che cercavamo. I ragazzi sono stati squadra, si aiutano: abbiamo cercato di mettere in pratica quello che facciamo in settimana, per questo sono molto soddisfatto. I tifosi? Sappiamo di avere un grandissimo sostegno, anche l’anno scorso erano tantissimi: ci seguono con grande passione, lavoriamo per dar loro soddisfazioni“.

